17. märtsil toimus Islandil Reykjanesi poolsaarel vulkaanipurse. Alates detsembrist selles piirkonnas esinenud neljast registreeritud purskest on see olnud suurim. Copernicuse atmosfääri seire teenus (CAMS) on jälginud Euroopa poole suunduvat vääveldioksiidi (SO 2 ) pilve.