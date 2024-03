Noor folkmuusik andis Haljala regilaulule uue kõla

«Oma pärimusmuusikaõpingute esimesel kursusel avastasin ühe regilaulu teksti, mille nimes oli esindatud kotkas. Kuna mul on eriline huvi lindude ning veelgi enam kotkaste ja pistrikuliste vastu, siis tõmbas see pealkiri mind teksti lähemalt uurima. Nii sündiski omaloominguline pala, kus Haljalast pärit regilaulu teksti on kasutatud täies mahus ning originaalkujul,» kommenteeris Greta Liisa Grünberg.