Grill tuleb enne hooaaja alustamist korralikult üle käia

Michel Ojaranna sõnul hoitakse grille tihti talvel kas õues või kuuris ning kevadeks on niiskuse mõjul tekkinud nende sisse hallitus. "Talv tuleb ikka ootamatult ning kui sügisel unustada grilli sisse tuhk, siis kogub see eriti hästi niiskust. Keraamilised grillid nõuavad muidu väga vähe hooldust ja võivadki õues katte all seista, aga ühtlasi on nad õhukindlad, mis loob soodsa keskkonna hallituse tekkeks. Seepärast peaks pikema seismise puhul jälgima, et grilli õhuavad oleks avatud ja keskkond ei oleks umbne," lisas Ojarand.