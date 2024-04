Mõedakal asub 6,5 kilomeetri pikkune kestvuskrossi rada. Lisaks on paarsada meetrit tehistakistustega superenduro rada, kuhu on pandud vanu rehve ja palke, millest saab mootorrattaga üle sõita.

"Meil oli plaan seda superenduro rada natuke kohendada ja kõpitseda. Eelmise aasta suve lõpus me viisime selle materjali sinna. Nädal tagasi ma avastasin, et enamus sellest on ära varastatud," rääkis Marko Nõmm.