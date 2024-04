Lääne-Virumaa tervisenõukogu hakkab koos politseinikega tegema proovioste

Tervisenõukogu ja politsei koostöö eesmärk on tagada, et müüjad järgiksid seadust. Alkoholi- ja tubakatooteid peab müüma vastavalt kehtivatele piirangutele ja regulatsioonile, et alaealistel poleks juurdepääsu kahjulikele ainetele.

Rakvere politseijaoskonna grupijuhi Kristi Risti sõnul on politsei varem tegelenud peamiselt alaealistega, kes on alkoholi tarvitanud. "Nüüd on fookus suunatud rohkem täiskasvanutele, kes teevad alkoholi alaealistele kättesaadavaks. Alkohol alaealise käes on suuresti täisealise otsus, mistõttu püüame seda mustrit katkestada, et täisealine ei ostaks ja müüja ei müüks alaealisele alkoholi," rääkis ta. "Mida nooremalt alkoholi tarvitamisega algust tehakse, seda suurem on tõenäosus, et inimesel tekib elu jooksul kas alkoholi või muu uimasti sõltuvus. Samuti võivad alkoholijoobes alaealised sattuda kergemini mõne süüteo ohvriks või siis ise alkoholijoobes olles süütegusid toime panna."