Baltoscandal avalikustas festivali programmi

Juba kolmandat korda on Baltoscandalil osalemas prantsuse lavastaja ja paljude festivalide lemmik Philippe Quesne, kes toob sel korral Rakveres publiku ette postapokalüptilise loo poeetilistest hernehirmutistest lavastuses "Farm Fatale".

Festivalipubliku silmad paneb alati särama kohtumine Ivo Dimcheviga, kelle jaoks on see samuti kolmas kord Baltoscandalil üles astuda. Sel suvel kutsub ta vaatajaid endaga üheskoos omalaadsele kontserdile, kus telefoni välja lülitama ei pea – vihje peitub pealkirjas "The Selfie Concert".