Treenerid on öelnud, et kollektiivselt liigutakse planeeritult eesmärkide suunas. "Lähiajal veel mitu turniiri ees enne mai kuus toimuvaid Eesti meistrivõistluseid ja vööeksameid. Meil on hea meel, et meiega oli seekord kaasas ja aitas pühendunult täita treeneri rolli meie klubi üks esimestest kasvandikest elus väga tubli ja edukas Anete Alice," seletas Marko Levtšenko.