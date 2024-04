Vunki täis Kadrina Kunstidekooli direktor valmistub teatepulga üleandmiseks

Kadrina Kunstidekooli direktor Eve Vunk tähistab täna juubelit ning sel aastal täitub tal ka 35 aastat Kunstidekooli direktorina. Ühtlasi on Vunk andnud teada, et nüüd on paras aeg anda teatepulk üle ja Kadrina Vallavalitsus on vunki täis naise järeltulija otsingul.