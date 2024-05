Kadrina ja Rakvere terviseradadel toimuvad tasuta kepikõnni treeningud

Rahvusvaheline Kepikõnni Liit (INWA) tähistab maikuus Nordic Walking Day päeva, mille eesmärgiks on tutvustada laiemalt kepikõndi kui keha ja vaimu turgutavat liikumisharrastust. Kepikõnd on jõukohane ja kasulik liikumisharrastus, mis sobib eriti hästi neile, kes ei saa või ei taha joosta või teha intensiivsemaid treeninguid.

"Kepikõnd on küll lihtne, aga selleks, et kogeda selle ala eeliseid, tasub selgeks saada mõned põhitõed. Kepikõnninädal terviseradadel on selleks sobiv võimalus, lisaks maandab värskes õhus liikumine stressi ja virgutab vaimu,” ütles Eesti Kepikõnni liidu peasekretär Janne Tomberg.