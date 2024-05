Lääne-Virumaa suurimas keskkooli klassis õpib tublisti üle saja inimese

Lisaks kutseharidusele õpetatakse Rakvere ametikoolis ka mittestatsionaarset üldharidust. Kuna tööturul nõutakse üha enam ka keskhariduse olemasolu, siis leiavad täiskasvanud järjest tee tagasi koolipinki, et jätkata sealt, kus pooleli jäädi. Täiskasvanute mittestatsionaarse üldhariduse õppesuuna klassijuhataja ja sotsiaalpedagoog Meeli Veia ütles, et õppimiseks ei olda mitte kunagi liiga vanad. "Nende 169 seast võib leida nii 15 kui ka 58-aastase. Keskhariduse omandamine avab palju uksi nii tööturul kui edasi õppimisel. Samamoodi avanevad peale keskkooli ka ülikoolide uksed ja meilt on mindud pea kõigisse Eesti ülikoolidesse. Üks mittestatsionaarse õppe läbinud õpilane õpib momendil kutseõpetajaks ja juba töötab meil," tõi Veia näite.

Klassijuhataja sõnul on mittestatsionaarne õpe paljudele tihtilugu viimaseks õlekõrreks, kuid ta tuletas meelde, et see variant on mõeldud eeskätt täiskasvanutele, kellel on koolitee erinevatel põhjustel pooleli jäänud. "Meieni jõuavad ka põhikoolist väljalangejad, kuid leiame, et vanematega koos elavate laste jaoks on siiski parim lahendus kodulähedases koolis käimine. Mittestatsionaarsesse põhikooli üldhariduse õppekavale võtame vastu vaid Rajaleidja otsusega noored," tõi Veia välja kitsenduse.