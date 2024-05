Rakvere ametikooli noormees tegi automehaanikute võistlustel platsi puhtaks

"Noore automehaaniku võistluse eesmärk on populariseerida just seda elukutset ning näidata läbi võistluse ametit teise nurga alt," sõnas Noore Automehaaniku võistluse korraldaja Jekaterina Starostina. Hinnatud mehaaniku töö ei piirdu tema sõnul tänapäeval ainult töökojas askeldamisega – lisaks osavatele kätele on vaja ka laia silmaringi ning nutikust.

Lisaks õpilaste suurele huvile tunnevad aina enam huvi võistluse vastu ka varuosade tootjad ja tarnijad. Sel aastal osales finaalis praktilise ülesandega NRF, mis on tuntud jahutuslahenduste poolest. "Inter Cars teeb varuosatööstuses koostööd parimate brändidega. Ettevõte on ligi kolm aastakümmet töötanud käsikäes noorte mehaanikutega, kes ilmutavad tohutut potentsiaali. Meiepoolne toetus Noore Automehaaniku võistlusele näitab, et me hindame samu väärtusi ja panustame noorte mehaanikahuviliste haridusvõimalustesse," sõnas Łukasz Piątek, NRFi müügidirektor.