Veho Eesti Rakvere esinduse hoonet soovitakse rendile anda, aga maja tulevik on veel lahtine

Veho Eesti juht Keijo Kaasik ütles märtsis Virumaa Teatajale antud intervjuus, et Rakvere esinduse sulgemine pole seotud Eestis oleva väikese majandussurutisega. "Vaatame tulevikku, et kuidas autoäri teha tahame ja kuhu autoäri üldse on suundumas. Kui vaadata viimast viit kuni seitset aastat, siis konsolideeruvad nii autotootjad kui ka autode jaemüügiga tegelevad ettevõtted ja selle taga on efektiivsuse otsimine," rääkis Kaasik.

Rakvere esindus suleb oma uksed 30. juunil ja talvest on ruume ka rendile pakutud. Üle 2000 ruuduse hoone üüriks on märgitud üle 10 000 euro kuus ja Hõbevara AS juhatuse liige Juhan Raudam kinnitas, et jutul on käinud nii mõnedki huvilised ning laual on ka erinevad tulevikuvariandid. "Mul on neid natuke keeruline kommenteerida, lepingulised läbirääkimised on tavapäraselt konfidentsiaalsed," märkis Raudam.