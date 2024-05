Ennelõunaks oli kaupa uudistamas käinud paar seltskonda. Anneli Kukk ütles, et tema jaoks on oluline seegi, kui inimesed tulevad lihtsalt vaatama. Riiulitele oli välja laotud kaunis käsitöö, mis on Kuke sõnul nii-öelda laokaup. "Peamiselt müün asju veebi vahendusel," rääkis Kukk, kes tegutseb Savikalda keraamika nime all.