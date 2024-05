Praktilisest vajadusest sündis grillimiseks uudne lahendus

Tänu leidlikule ideele sujus tootearendus üllatavalt lihtsalt. «Üheks tootearenduse kiire edu võtmeteguriks on olnud Ardi, kes oli enda peas kõik kenasti läbi mõelnud. Tänu tema selgele visioonile ja läbimõeldud plaanidele kulus ideest teostuseni vaid umbes kuu aega,» kiitis Triin Toming. Tominga sõnutsi jäi Metallitoa meeskonnale vaid tehnilisel poolel kaasa aidata, et Ardi Aasa idee reaalsuseks muuta. Lihtne kaasaskantav neljast metallitükist kokku «klõpsatatav» grill on vaid 12 millimeetri ehk umbes sülearvutipaksune, mahub kerge vaevaga nii mootorratta kohvrisse kui ka auto tagaistmesahtlisse. «Tõtt-öelda ei ole isegi õiget ega valet järjekorda, kuidas need neli tükki kokku panna, igaüks saab hakkama, seega väga kerge ka,» ütles Ardi Aas. Nimeks pandi grillile lihtne ja meeldejääv Just Grill, mis tähistab nii seda, et tegemist on loogilise ja lihtsa tootega, kui ka seda, et grilli ülespanek käib nii kärmesti, et saab kohe kiirelt toitu valmistama asuda.