Rakvere linn plaanib ujumistundide arvu tõsta, kuid endisele tasemele ilmselt enam ei küüni

Rakvere linnavalitsus otsustas viieteist aasta eest sõlmida Aqva Spa-ga viieteistaastase ujula rajatundide ostulepingu, et soodustada suure investeeringu tegemist Rakverre. 2022. aastal pikk leping lõppes ja linn sattus samal ajal väidetavalt sellisesse kitsikusse, et ostis 2023/2024 õppeaastaks ujumistunde ainult teise ja kolmanda klassi õpilastele. Selleks, et kohustuslik ujumise algõpe saaks tehtud.

Rakvere abilinnapea Laur Kaljuvee ja Aqva Spa tegevjuht Roman Kusma on mõlemad märkinud, et ujumisoskus on oluline kogu eluks, kuid läinud hooajal jäi puudu just kinnistavatest tundidest, mis võiksid tulla peale algõppe läbimist.