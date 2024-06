Meediakoolitusel ilmnes, et läänevirukad pelgavad meedias arvamust avaldada

Ajakirjanikuna olen nüüdseks tegutsenud pea kaks aastat ja hea koolitus ei jookse kunagi mööda külge maha. Eks ikka selleks, et oma tööd paremini teha. Paraku ma oma tööle ülearu tihti tagasisidet ei saa ja seetõttu on asjakohased märkused alati teretulnud.

Oma meediaga suhtlemise kogemust jagasid Väike Väike-Maarja valla meediaspetsialist Kristel Kitsing ja Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte. Näiteks Kitsingule tundub vahel, et ajakirjanikul on lugu valmis ja kommentaare küsitakse moe pärast. Alte lisas, et ajakirjandus olevat tema hinnangul võrdlemisi verejanuline ja rohkem tuleks kirjutada ning keskenduda positiivsetele asjadele. "Võtame kasvõi VIROL-i tellitud brändingu. Viruful on valmis ja paneme selle tööle," rääkis Alte.