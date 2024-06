Ajaloolise Vabaduse kooli aula aknad said kaasaegse nutilahenduse

Möödunud aastal renoveeritud ja uued aknad saanud Rakvere Vabaduse kooli aula jäi esialgu aknakateteta. Sest kui oleks paigaldatud rulood, oleks tulnud need muinsuskaitseameti soovil panna kõikidele akendele. "Me räägime kümnest aknast," tunnistas Kooli direktor Riina Veidenbaum. Ta tunnistas, et Vabaduse koolil on väga unikaalne ning ilus saal.