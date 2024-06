Riigikaitselaager pakkus nii vajalikke teadmisi kui meeleolukaid hetki

Lasketiirus juhendas noori Viru maleva instruktor Andres Tomingas. "Mati peal on meil M16A1, mis on alguse saanud Vietnami sõjast. See on ümber kohandatud väikese kaliibri peale üksiklaskudeks sportpüssi padrunitega. Tema eelis ongi see, et ta on väikese müraga ja noortele väga hea kasutada," selgitas instruktor.