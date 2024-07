Rakvere Funkfestival leidis KNOWER-i asemele uue esineja

Musteri murranguline lähenemine kaasaegsele funkile, džässile ja popile on toonud talle tunnustust nii fännidelt kui ka muusikakriitikutelt.

Grammy nominent, tunnustatud laulja Jamie Cullum on teda oma BBC 2 raadiosaates korduvalt esile tõstnud ning Musteri helikeel on viinud koostöödeni oma žanri suurkujudega nagu Tennyson, Kiefer ja Louis Cole.

Muster on oma muusikaga üles astunud üle kogu maailma, sealhulgas on esinemised legendaarsetel Montreux Jazz Autumn of Music‘il, Rio Montreux Jazz Festivalil, M4Music Switzerlandil ja kaks välja müüdud showd ikooonilises Ronnie Scott‘s Jazz Clubis Londonis.