Kes korraldas Laekveres tõelise pahanduse ja murdis lusti pärast üle 15 lamba?

Majapidamise peremees ja lammaste omanik Argo Veskilt on seisukohal, et süüdlane on ilves. "Lammaste karjamaal on ümber võrkaed ja seni pole sinna ükski karu ega hunt sisse pääsenud," lausus ta. "Ma ise olen jahimees ja tunnen ilvese "käekirja" ära. Mõnel lambakorjusel on ka küüniste jäljed, aga üldiselt on neil lihtsalt kõri läbi näritud. Ühe korjuse kallal on kotkas jõudnud maiustamas käia, aga ma teen vahet, mis on kotka nokitud või ilvese söödud."