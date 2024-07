Politsei otsib Rakveres kadunud 47-aastast Jaani

Jaan lahkus täna, neljapäeval, kella 15 ajal Rakveres asuvast hooldekodust teadmata suunas ja ei ole naasnud. Politseinikud on otsinud meest piirkonnast ja linnast välja suunduvatelt teedelt, kuid seni ei ole õnnestunud teda leida. Ta ei orienteeru hästi ja vajab teiste inimeste abi.

Jaan on ligi 190 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Tal on seljas sinist värvi triiksärk, jalas lühikesed püksid ja musta värvi Nike sokid. Peas on tal nokkmüts.