Paljud kasutasid võimalust ka ise kogunemispunkti tulla ja nii mõnelgi tulevasel ajateenijal oli kaasas pere või lähedane. Huljas elaval Ketlinil (18) olid põskedele voolanud pisarad. Küsimusele, kuidas läheb, ütles neidis, et kurvalt. "Me ei saa ju nüüd iga päev kokku ja ma ei näe teda nii sagedasti." Kadrinast pärit Glen (19) nentis, et ilmselt saab ajateenistus seitsmekuusele suhtele proovikiviks olema, aga küll nad hakkama saavad. "Soengust on kahju. Mul olid varemalt palju pikemad juuksed," naljatas noormees ja sättis sammud Tapal asuva vana linnaku väravate suunas, kus kõik kutsealused ära registreeriti.