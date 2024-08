Omavalitsused sattusid HTM-i tegevusetuse tõttu infosulgu

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liige ja Saue vallavanem Andres Laisk on rõhutanud, et hariduslepe ilma rahaliste tagatisteta on suur risk omavalitsuste toimetulekule: "See oli ka üks põhjustest, miks liit omavalitsuste nimel sellele alla kirjutada ei saa - iga omavalitsus teeb oma otsused haridusleppega võetavate finantskohustuste osas ise," selgitas Laisk.