SUUR GALERII: Virumaa päästelaagris murti jääd, et üksteisega paremini tuttavaks saada

Tänavune Virumaa päästelaager on järjekorras juba viies ja sel korral toimub see Remniku õppe- ja puhkekeskuses Ida-Virumaal. Viiepäevasesse laagrisse on kogunenud sada noort Virumaalt, et õppida otse praktikutelt, kuidas ohte märgata ja ära hoida. Noori tulevad õpetama nii meedikud, politseinikud kui ka päästjad.