Rakvere politseijaoskonna teenistuskoerad on riigi parimad

Mõlemate neljajalgsete tegemisi on Virumaa Teataja varem kajastanud. Näiteks Uljase peremees Tõnu Kohver on öelnud, et tööst vabal ajal on Uljas tavaline lemmikloom, kellele meeldib ka mängida ja mõnusalt diivanil lesida. "Töö algab tema jaoks ikka vastavate käskude ja rutiinsete tegevuste järel," selgitas peremees. "Kui rakmed peal ja käsk antud, siis ta teab, et nüüd tuleb mäng lõpetada ja tööd teha," rääkis Kohver.