Galerii Bürokraatia otsa takerdunud Sõnajalad said lõpuks Aidu tuulepargi valmis

"Tunne on selline, nagu oleks olümpial kuldmedali võitnud," tõdes Aidu tuulepargi arendaja ja Aidu Wind Parki juhi Oleg Sõnajalg. "See oli hullumeelne ettevõtmine, et nii lühikese aja jooksul võtta vastutus ja asi ära teha." viitas Sõnajalg sellele, et ehituse algusest avamiseni kulus kõigest 10 kuud.