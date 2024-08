Rakvere linna koolid said 15 liigiti kogumise sorteerimisjaama

Uues komplektis on segapakendi ja -olmejäätmete, paberi ja papi ning biojäätmete kast. Reaalkool saab kolm, põhikool neli ja Vabaduse kool kaheksa sorteerimisjaama. "Reaalkooli kogus oli väiksem seetõttu, et kool soetas juba varasemalt oma eelarvest kolm sorteerimisjaama, kuid sellest oli suure koolihoone jaoks ilmselgelt vähe. Sestap on hea meel, et saime neile projekti toel lisa pakkuda," märkis Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Kerli Kõue.