Haljala vald muudab sotsiaalpindade poliitikat ja valmistub ümberkorraldusteks

Haljala vallas on viimase kuue aastaga sotsiaalabi osutamisel tekkinud kummaline olukord. Osad munitsipaaleluruumidest on kasutada antud inimestele, kes neid tegelikkuses ei vaja. Olgugi, et nad on maksejõulised, siis miskipärast on just neil tekkinud valla ees võlgnevused.