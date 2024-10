Maailma suurimal lastefilmide festivalil linastuvad Eesti filmid

«Mõlemal lühifilmil on selja taga suur hulk erinevaid festivale, kuid Cinekid on olnud üks suurimaid eesmärke,» kommenteeris produtsent Kristel Tõldsepp. «Oskar Lehemaa «Kadunud sokid» on tänaseks saavutanud 14 võitu erinevatel anima- ja lastefilmide festivalidel, sealhulgas Chicagos, Soulis, Stuttgardis ning kodumaisel PÖFF-il.