Nii see siiski pole. Kender nõustus intervjuuga, et anda aimu, mis elu endine skandaalne kirjamees praegu elab.

Videomängu Disco Elysium saagat kajastas Eesti meedia laiaulatuslikult. Viimaks, kui oli loetud vist mitukümmend kajastust, ei saanud lugeja enam ilmselt õieti aru, mis siis ikkagi juhtunud oli. Kas võiksid produtsendina lühidalt öelda, kus on see mäng täna ja milline on eksitavaim väide, mis meedias selle kohta ilmunud on?