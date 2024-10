Spetsialist selgitab, millised muudatused seoses pensioniga uuel aastal ees ootavad

Samuti puudutab see neid, kellele laekub tavapäraselt 5. kuupäeval sotsiaaltoetus. Kui 5. kuupäev langeb tööpäevale, makstakse pensionid välja nagu tavaliselt. Kojukandes ja perehüvitiste maksmisel muudatusi ei toimu. Selle muudatuse eesmärk on tagada, et kõik pensionimaksed jõuavad pensionärideni turvaliselt ja täpselt.