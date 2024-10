Itaalia jahituristidelt on Mahu ja Kalvi randades konfiskeeritud 170 lastud veelindu

Keskkonnaameti Ida- ja Lääne-Virumaa büroo juhataja Käthlyn Lizdenis ütles, et näiteks Mahu ja Kalvi randades on keskkonnaametnikud alustanud sel linnujahi hooajal tervelt kuus väärteomenetlust. "Kõik menetlused on alustatud Itaaliast tulnud jahituristide suhtes. Neilt on peamiselt ära võetud elektroonilisi peibutusseadeid, mida ei ole Eestis lubatud kasutada. Samuti karistati ühte Itaalia jahituristi pliihaavlite kasutamise eest kiirmenetluse korras," rääkis Lizdenis.