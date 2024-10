Virumaa päästekomandod avasid uksed kõigile huvilistele

Laupäeval olid 11 Ida- ja Lääne-Virumaa päästekomando uksed avatud kõigile huvilistele, et jagada põhiteadmisi, kuidas valmistuda kriisideks ning katkestusteks.

Tapa komando garaaži üles seatud laua taga oli koha sisse võtnud Jaak Kirsipuu ja kohe kell 13, mil avatud uste päev algas, olid teisele pool lauda end kuulama sättinud kümmekond huvilist. ""Vändaga" raadio peaks igal ühel kodus olemas olema," soovitas Kirsipuu, keerutas pisikese punase raadiovastuvõtja küljes olevat vänta, mis tootis hädavajaliku hulga energiat, ja juba hakkaski vastuvõtjast laul kostuma. "Kriisiolukordades on Eestis ametlik teavituskanal ERR oma tele- ja raadioga, aga nagu Ukraina näide kinnitab, ei pruugi olla elektrit, et vastuvõtjaid käivitada. Seepärast soovitan kõikidesse kodudesse varuda akupangad ja sellised raadiod. Ei pea isegi sõda olema, et meid tabaks suurem elektrikatkestus. Samuti võiksid igas kodus olla esmatarbevahendid elus püsimiseks – filtrid vee puhastamiseks, pisikesed gaasipliidid, toiduvaru jms."