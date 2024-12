Vinni vallas ollakse tuuleparkidele kõvasti vastu, naabrid näitavad samal ajal rohelist tuld

Suurte tuulikuparkide detailplaneeringute algatamisel valitseb Lääne-Virumaal paras anarhia. Otsuseid ei tehta mitte kainelt ja pikalt läbi kaalutud argumentide najal, vaid need on sõltunud ühe või teise vallavolikogu õhkõrnast jõuvahekorrast või isegi sellest, kes konkreetsel istungil on kohal viibinud – näiteks Vinni vallas on otsused sõltunud ühest-kahest häälest. Oktoobrikuisel istungil algatati üks kõnealustest planeeringutest, aga detsembris oldi järgmisi avaldusi menetledes juba vastu.