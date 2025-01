Kunda Mere kodust saab pisikeste omamoodi perede kodu

AS-i Hoolekandeteenused Viru piirkonnajuht Monika Feofanova kõneles, et alates 2007. aastast on nende ettevõttes töötatud selle nimel, et suurte institutsionaalsete erihooldekodude asemel saaksid psüühilise erivajadusega inimesed elada väikestes hubastes perelaadse elukorraldusega kodudes.