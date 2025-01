Aasta seen 2025 on juurepess

Eestis on levinud kaks juurepessu liiki: männi-juurepess ja kuuse-juurepess, kirjutab keskkonnaagentuur oma blogis. Kuuse-juurepessu peremeestaimeks on harilik kuusk ja harilik mänd, männi-juurepessu on leitud lisaks mainitud liikidele harilikul kadakal, arukasel ja puhmastaimedel.