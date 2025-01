Kaua noorust hoidev kirss mõjub sama hästi kui aspiriin

Magus-kirsipuu, millel omakorda on eri sorte, kasvab looduslikult peamiselt Kaukaasias ning Kesk- ja Lõuna-Euroopas ning sel on viljaks maguskirss. Hapu-kirsipuu vili on muidugi hapukirss. Tuntumate hapukirsside hulka kuulub tumedaviljaline murel ehk morello. Eestis müüakse murelite nime all sageli maguskirsse ja see on eksitav.