Videosari Valgust ja voolu saab nutikatest seadmetest

Elektri puudumisel on abiks erinevad valgusallikad (näiteks taskulamp, küünlad jne). Toidu valmistamiseks saab kasutada näiteks priimust, väligrilli, erinevaid matkapliite jne. Side ja elektri puudumisel on väga keeruline olla kursis olukorra arenguga ning saada riigilt infot. Selleks tuleb kasuta patareitoitel või dünamoga raadiot. Alternatiivina on võimalik kasutada autoraadiot.