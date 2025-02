Aga on ka mõttekaid ja üks neist on täna. Samas ei tähista seda peaaegu kindlasti peaaegu keegi. ​See on mobiilivaba päev. Mõte hea, teostus üsna võimatu.

​Uuringud näitavad, et inimesed vaatavad oma telefoni keskmiselt 96 korda päevas ehk umbes iga viieteistkümne minuti järel. Ärevusseisundile, mis võib inimest vallata, kui tal mobiili käepärast pole, on nimigi antud: see on nomofoobia (tuleb viidetest ingliskeelsetele sõnadele no-mobile-phone-phobia).