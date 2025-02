Süstaslaalomil käis pingeline rebimine

Süstaslaalomivõistluse korraldaja Vahur Leemets ütles, et kui tavapäraselt peetakse olümpia-alaks oleva süstaslaalomi võistlusi kärestikulistel jõgedel, siis talvisel hooajal kasutavad süstaslalomistid siseujulaid, et oma oskusi lihvida. "Kadrina spordikeskuse ujula on üks neist kohtadest kus regulaarselt talviseid treeninguid läbi viiakse. Selleks et talvehooaega põnevust tuua on Kadrinas juba 11 aastat korraldatud rahvusvahelist süstaslaalomi võistlust "Kadrina rahvusvaheline basseinislaalom"," rääkis Leemets