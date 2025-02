Surfilaua sisse peidetud mõnuained ning maastikuratta rehvi sokutatud salasigaretid

Kohe sissepääsu juures on laud, kus saab koti läbi valgustada ja keelatud asju otsida. Näidiseks pandud kohvrite piltidelt tuttavate esemete leidmine oli asjatundmatule silmale paras katsumus. Kindlalt tundusid tuttavad kahvel ja klaasist värskapudel. Politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa avas multifilmikangelase pildiga punase kohvri ning pundar, mida siinkirjutaja ekraanilt vaadates esmalt juhtmepusaks pidas, osutus hoopis suureks hulgaks prillideks, mida on püütud salakaubana üle piiri tuua. Jämedad ja pikad sukavardad jäid ekraanilt aga täiesti märkamatuks.

Eesmaa sõnul, kes on näituse idee üks algatajatest, suudavad tollitöötajad esemeid eristada samuti kogemuse kaudu. Kui ekraanilt vaatab vastu must ümar laik, siis päriselus võib see olla näiteks münditasku.