GALERII Kaplan ja praost Tauno Toompuu sünnipäevakõnes: meie eesõigus on olla eestlased

​Mälestuskõne pidanud Viru praost ja Kaitseväe kaplan Tauno Toompuu juhtis tähelepanu, et meie hümni esimestes ja viimastes ridades kordub üks ja sama sõna – õnn. "Hümn algab isamaa, õnne ja rõõmuga, lõpeb sooviga, et Eesti oleks õnnistatud," rääkis Toompuu. "Õnn, millest me räägime, ei ole mugav äraolemine. See on meie maa, meie paik. See on meie inimesed. Me oleme väikesed, aga priviligeeritud​. Meie eesõigus on olla eestlased. Rasketel aegadel tuleme kokku, väärtustame ja märkame teineteist. Mõtleme tõsidusega sõdade ja väljakutsete peale, mis meil on tulnud läbi elada. Me jääme kestma. Me oleme õnnelikud."