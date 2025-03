Alex Ahtiainen ujus Hispaanias meistrivõistluste avapäeval hooaja tippmargi ja teenis medali

Ujumisentusiast Priit Aavik avaldas enda blogis, et eelujumistes sai eestlane kirja 24,85, mis on sajandik kiirem Ahtiaineni enda Eesti hooaja tippmargist, mis ujutud jaanuaris. 125 mehe konkurentsis andis see tulemus üheksanda koha ning võimaluse ujuda B-finaalis.