Roolijoodik vahetas vanglatrellid 600 ühiskondliku töö tunni vastu

Eelmise aasta novembri viimane nädalavahetus läks ühel Rakvere mehel – ütleme, et tema nimi on näiteks Mati – taas pikaks. Vaatamata sellele, et tal olid kõvad lõhnad küljes, läks ta ikka autoga sõitma. Kaugele ei jõudnud – 24. novembril kella 15.40 paiku pidas politsei tema juhitud auto Rakvere ringteel kinni ja mees puhus alkomeetrisse näidu 1,01 mg/l.