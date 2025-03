Välisturistide arv Eestis tõusis, kuid Lääne-Viru majutusasutused ei tunneta mõju

​Hotelli- ja spaakompleksi Aqva tegevjuht Roman Kusma lausus, et kuna nende asutuse külastajatest on hinnanguliselt 90 protsenti siseturistid, siis igasugune välisturistide hulga mõneprotsendiline muutus tähendab tegelikult vaid paari-kolme inimest ja on juhuslik. "Statistika on nagu statistika ikka," tõdes ta. "Statistika põhjal oli meil aasta lõpus majanduskasv ka, aga reaalselt ei paista seda kuskil."