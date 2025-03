Repliik: kolmel toolil korraga

Vallavanemalt eeldatakse, et ta tegutseb avalikes huvides. Ei ole mõeldav, et vallavanem kas ise või oma äripartneri või naisevenna kaudu võtab osa tuulikuprojekti arendamisest omavalitsuses, kus ta vallavanemana on ühtlasi otsustaja rollis, kas projekt teostub või mitte.



Tagantjärele tarkusena tuleb tõdeda, et Puusepp oleks pidanud tuulikuärist lahkuma kohe, kui ta Haljala vallavanemaks sai. Nüüd on pall veerema hakanud ja eriskummalised jänesehaagid tõmbavad vallavanema kaela lisaprobleeme. Kuni selleni välja, et koalitsioon, mis Puuseppa vallas võimul hoiab, võib laguneda.



Puusepal on muidugi taganemistee olemas ja selleks on Palmse Mehaanikakoda. Kas aga üksnes metsatõstukite ehitamine ambitsioonikat meest rahuldab, on iseasi.