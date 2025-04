Vanglas lõhuti inventari ja visati meedikut vedelikuga

​Vanglates on 1613 inimest, keda on 195 võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Nädalaga on vanglates kinnipeetavate arv suurenenud seitsme inimese võrra. 1613 inimesest on süüdimõistetuid 1280 ja vahistatuid 333. Mehi on 1534, naisi 79, eluaegse karistuse saanuid 27, alaealisi kaks. Avavanglates kannab karistust 208 inimest.