Linnuvaatlejad kohtasid sadu sulelisi

Eesti Ornitoloogiaühingu andmetel vaadeldi Eestimaa linnades kokku 133 linnuliiki. Tänu varasele kevadele said seekordsed liiginimekirjad väga pikad ning nii mõneski linnas kohtasid vaatlejad rohkem liike kui varasematel aastatel. Kõige enam linnuliike märgati Tallinnas, kus vaatlejad panid kirja sada linnuliiki. Pealinnale järgnes 93 liigiga Haapsalu. Kolmandat kohta jäid 82 liigiga jagama Tartu ja Võru, mis osutusid ühtlasi kõige liigirohkemateks sisemaalinnadeks.

"Samavõrd erinevad kui seda on meie linnad, olid ka pühapäeval valitsenud ilmaolud. Kui Lõuna-Eestis said vaatlejad nautida kaunist päikesepaistet, siis Tallinnas ja Haapsalus tuli ette vihmahooge," märkis linnade linnuvaatluspäeva eestvedaja Tarvo Valker. "Väga rõõmustav oli näha, et vähemalt ühe ässa sai kirja üle poolte osavõtnud linnadest," lisas ta.