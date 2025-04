Nädala kaja: unistus rahamaast

Pean tunnistama, et pole «Rahamaad» näinud ja selle kohta isiklik arvamus puudub, sest piletirallil osalemine pole mu tugevaim külg. Teatri aastaauhindade saak annab tunnistust, et tegu on väärt lavastusega, mida hea meelega vaataks. Kui võimalus avaneb. Avanemine tõenäoliselt oleneb sellest, millist rahasummat olla valmis pileti eest välja käima.



Selge on see, et piletitele tekib arvestatav järelturg. Kaheksa soetatud piletit – mis vist oli maksimaalne saak ühe ostja kohta – annab hea võimaluse neist muist maha müüa ning oma teatriskäik nulli või suisa kasumisse viia, kui 70-eurone pilet 150 või 200 euroga maha müüa. Nobedate näppude õnnestunud äriprojekt on omamoodi rahamaa leidmine või rahapuu kasvatamine. Miks mitte. Äri ei anna häbeneda.



Teisalt on «Rahamaast» saanud prestiižiprojekt. Kui pole seda näinud ega ennast rahamaalaste saalis näidanud, pole sind olemas. Küllap on uhke ja muljet avaldav jutu sisse poetada, et sai «Rahamaad» nähtud. Hea, kui inimesed, kes muidu naljalt teatrisse ei juhtu, leiavad «Rahamaa» toel tee lavakunsti juurde. Ehk võtavad teinegi kord julguse mõne teatrimaja uksest sisse astuda.



Neil, kes unistuste «Rahamaale» ei pääse, ei tasu meelt heita, vaid mõelda, et väärt lavastusi, mis rikastavad vaatajat erineval moel, leidub meie avaral teatrimaastikul rohkesti. Mõnigi pärl, mis pole tekitanud «Rahamaaga» võrreldavat furoori, on jäänud teenimatult varju ja sellele on täiesti võimalik pileteid saada. Igal juhul tasub ette võtta teatrite mängukavad,