Juhtkiri: kui hirm mõjub halvavalt

Hirm on inimese loomulik reaktsioon ohule, aga kui hirmust saab meie püsiv kaaslane, hakkab see kujundama meie mõtteviisi, otsuseid ja lõpuks kogu ühiskonda, mis lõppude lõpuks koosnebki meist endist. Teoorias on lihtne: inimene peaks juhtima oma hirme, mitte hirmud inimest, kuid praktikas on hirm teadagi ülivõimas vaenlane, millele inimene väga tihti alla kipub jääma. Nii muutume sõnaahtraks, kaotame enesekindluse, ei julge langetada otsuseid või teeme nende puhul valesid valikuid.



Viimaks inimene harjub hirmu tingimustes elama. Harjuda on võimalik ka sõja ja tapmisega. Osa inimesi eirab sõjauudiseid seetõttu, et need tekitavad hirmu, aga teine osa, mis võib olla esimesena mainitust isegi suurem, on teemast lihtsalt küllastunud ja see ei huvita neid enam. Paraku.



Väga palju on sõjauudistes ka vahtu ja udu. Üht ja sama infokildu esitatakse kümnel moel, ja et sellest veel vähe poleks, ka kommenteeritakse mitmel viisil. Uudiste tarbijad on aga aru saanud, et uudise sisu sõltub serveerijast ning lõplikku tõde nagunii ei selgu. Üha rohkem inimesi läheb seda teed, et asub ebamugavatest tunnetest hoidumiseks uudiste lugemist vältima ning kogu infovälja ignoreerima. Kuid kas pea liiva alla peitmine aitab? Või on see omamoodi hirmule alistumine, silmade sulgemine.